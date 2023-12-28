С дредами и ярким макияжем: Каминская показала фото из выпускного альбома
Как бывшая участница «НеАнгелов» выглядела в 11 классе
С дредами и ярким макияжем: Каминская показала фото из выпускного альбома instagram.com/babaslavka
Украинская исполнительница Слава Каминская поделилась с подписчиками редкой фотографией со своей юности. Бывшая участница группы «НеАнгелы» запостила в соцсети снимок, сделанный накануне окончания школы.
Читай также: Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила актера с годовщиной отношенийВ своем профиле в Инстаграм в разделе сторис артистка показала страницу из выпускного альбома и тем самым рассекретила, как она выглядела в 17-летнем возрасте.
Судя по кадру, в 11 классе Каминская, настоящее имя которой Ольга Кузнецова, носила дреды и любила яркий макияж. Также на фото можно рассмотреть, какой была звезда сцены до того, как сделала ринопластику.
Слава Каминская в 11 классе instagram.com/babaslavka
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