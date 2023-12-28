Как бывшая участница «НеАнгелов» выглядела в 11 классе

Автор: Коваленко Наталья

С дредами и ярким макияжем: Каминская показала фото из выпускного альбома instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская поделилась с подписчиками редкой фотографией со своей юности. Бывшая участница группы «НеАнгелы» запостила в соцсети снимок, сделанный накануне окончания школы.

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В своем профиле в Инстаграм в разделе сторис артистка показала страницу из выпускного альбома и тем самым рассекретила, как она выглядела в 17-летнем возрасте.

Судя по кадру, в 11 классе Каминская, настоящее имя которой Ольга Кузнецова, носила дреды и любила яркий макияж. Также на фото можно рассмотреть, какой была звезда сцены до того, как сделала ринопластику.

Слава Каминская в 11 классе instagram.com/babaslavka

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