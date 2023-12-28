Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном: раскрыта причина

У Элайджи Блю Оллмана возникли серьезные проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская певица и актриса Шер подала заявление об опеке над своим сыном Элайджей Блю Оллманом из-за его предполагаемых недавних проблем со злоупотреблением психоактивными веществами. Согласно документам, поданным в Верховный суд Лос-Анджелеса и полученным изданием People, 77-летняя обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» стремится стать единственным хранителем имущества своего сына, утверждая, что он «практически неспособен управлять своими финансовыми ресурсами».

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В документе говорится, что, хотя Элайджа должен получить активы из траста до конца года, Шер «срочно необходимо защитить имущество Элайджи от потери или повреждения», поскольку он «в настоящее время не может управлять своими активами из-за серьезные проблемы с психическим здоровьем и злоупотреблением психоактивными веществами». Артистка также заявляет, что ее бывшая невестка Мариангела Кинг не может быть опекуном, поскольку «их бурные отношения отмечены циклом наркозависимости и кризисов психического здоровья».

В документе утверждается, что «Элайджа имеет право на регулярные выплаты от Фонда, но, учитывая его постоянные проблемы с психическим здоровьем и злоупотреблением психоактивными веществами, Шер обеспокоена тем, что любые средства, переданные Элайдже, будут немедленно потрачены на наркотики, в результате чего у Элайджи не останется активов, чтобы обеспечивать себя.

Заявление завершается утверждением, что Шер «неустанно работала, чтобы заставить Элайджу пройти курс лечения и оказать ему необходимую помощь». Она якобы не смогла обсудить его предпочтения относительно назначения временного опекуна из-за его «нынешнего психического и физического состояния».

Слушание по временному постановлению назначено на 5 января 2024 года, а слушание по постоянному постановлению пройдет 6 марта 2024 года.

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