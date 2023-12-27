Бывшая Ди Каприо отпраздновала 55-летие прыжком в ледяное озеро в купальнике

Хелена Кристенсен встретила свой день рождения с самыми близкими людьми

Автор: Коваленко Наталья

Известная датская модель Хелена Кристенсен, которая в девяностых годах состояла в отношениях с голливудской кинозвездой Леонардо Ди Каприо, показала несколько фото с празднования своего дня рождения 25 декабря. На Рождество участнице «Мисс Вселенной-1986» исполнилось 55 лет.

Читай также: Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым

На своей странице в Инстаграм Хелена призналась фанам, что решила в этот день окунуться в ледяную воду. Звезда обложек и подиумов запостила фото и видео, где она в светло-розовом купальнике с черными и салатовыми рисунками плавает в озере.

В подборке также можно увидеть маму Кристенсен во время купания в озере и других членов ее семьи. После освежающего утра именинница провела день в домашней обстановке с самыми близкими людьми.

«Озноб на день рождения с моей семьей», — подписала кадры модель.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все видео и фото:

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

: