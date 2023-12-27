Сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью
Патрик Шварценеггер сделал предложение своей девушке после 8 лет отношений
Сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью
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Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер женится. 30-летний актер и предприниматель Патрик Шварценеггер позвал замуж 26-летнюю модель Эбби Чемпион после 8 лет отношений. О помолвке пара рассказала в общем посте в Инстаграм.
Читай также: Как звезды отметили Рождество: обзор соцсетейСудя по фото, Патрик сделал предложение на пляже возле небольшой арки в форме сердца из красных роз. На одном из кадров Эбби демонстрировала крупным планом золотое кольцо с двумя бриллиантами. Еще на одном снимке влюбленные позировали с тортом с надписью «Поздравляем» и их фотографией.
«Навсегда и во веки веков», — подписали снимки с помолвки Чемпион и Шварценеггер, добавив эмодзи в виде сердец и колец.
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