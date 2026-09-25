Автор: Сайко Леся

Еда против осенней хандры: 7 продуктов, которые реально поднимают настроение

Осенняя серость, затяжные дожди, недостаток солнца и рабочая рутина могут легко выбить из колеи. Когда подкрадывается хандра, рука сама тянется к простым углеводам — сладостям и фастфуду. Однако резкий скачок сахара приносит лишь кратковременную иллюзию радости, за которой следует еще более глубокий спад энергии.

Чтобы вернуть бодрость и эмоциональную устойчивость, важно подпитывать нервную систему биохимически. Еда прямо влияет на синтез нейромедиаторов — серотонина (гормона счастья), дофамина (гормона мотивации) и ГАМК (нейромедиатора спокойствия).

Топ-7 продуктов для борьбы с хандрой

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, sardines)

Один из главных борцов с подавленным состоянием. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень воспалительных процессов в организме и улучшают пластичность мембран мозговых клеток, что напрямую влияет на восприимчивость к серотонину.

Темный шоколад (от 70% какао)

Настоящий антидепрессант природного происхождения. Какао богато магнием, который снимает нервное напряжение, и флавоноидами, улучшающими кровообращение мозга. Кроме того, шоколад стимулирует выработку эндорфинов.

Бананы

Содержат триптофан — аминокислоту, из которой организм синтезирует серотонин. Также бананы богаты витамином B6, без которого этот процесс невозможен, и клетчаткой, предотвращающей скачки сахара в крови.

Ферментированные продукты (кефир, натуральный йогурт, квашеная капуста)

Около 90% серотонина вырабатывается в кишечнике. Здоровая микрофлора — залог хорошего настроения. Пробиотики в ферментированных продуктах поддерживают баланс бактерий и снижают уровень тревожности.

Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки)

Отличный источник магния, цинка и витамина E. Тыквенные семечки, например, лидируют по содержанию цинка, недостаток которого часто связывают с депрессивными состояниями и быстрой утомляемостью.

Ягоды (черника, смородина, клубника)

Богаты антиоксидантами (антоцианами), которые защищают клетки мозга от окислительного стресса. Регулярное употребление ягод помогает снизить уровень кортизола — главного гормона стресса.

Яйца

Источники высококачественного белка, триптофана, а также холина и витамина D. Витамин D играет ключевую роль в регуляции настроения, а его дефицит — основная причина сезонного аффективного расстройства (САР).

Главный секрет: стабильный уровень сахара

Чтобы избежать резких перепадов настроения, сочетайте белки, полезные жиры и сложную клетчатку (овсянка, гречка, бурый рис). Стабильный уровень глюкозы в крови — это фундамент вашей эмоциональной устойчивости.

Не забывайте также пить достаточное количество чистой воды: даже легкое обезвоживание может вызывать головную боль, усталость и раздражительность.