Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым

Актер совершил самоубийство после обвинений в употреблении наркотиков

Автор: Коваленко Наталья

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, наиболее известный по роли мистера Пака в оскароносном фильме «Паразиты», совершил суицид. Тело 48-летнего актера обнаружили в среду, 27 декабря, в Сеуле.

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По данным The Korea Times , сначала полиция получила сообщение, что мужчина лет 40 был найден без сознания в машине в парке Сеула около 10:30 утра по местному времени. Прибыв на место, правоохранители смогли опознать в нем Ли. На пассажирском сиденье лежал угольный брикет. Поскольку Сон Гюн был объявлен мертвым в результате очевидного самоубийства, его не доставляли в больницу.

Ранее этим утром полиция получила сообщение о том, что Ли уехал из дома после написания записки, которая, по всей видимости, была предсмертной. Недавно знаменитость находился под следствием по подозрению в неоднократном употреблении марихуаны и других запрещенных наркотиков в доме хозяйки элитного бара в сеульском районе Каннам.

Он прошел три этапа допросов в полиции, в ходе которых заявил, что женщина обманом заставила его принять наркотики, и утверждал, что он не знал, что он принимает. Он также подал запрос на проверку на полиграфе, чтобы еще раз заявить о своей невиновности.

У Ли остались жена Чон Хе Чжин и двое сыновей.

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