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Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым

Актер совершил самоубийство после обвинений в употреблении наркотиков

Автор: Коваленко Наталья
Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым
Звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым
Getty Images

Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, наиболее известный по роли мистера Пака в оскароносном фильме «Паразиты», совершил суицид. Тело 48-летнего актера обнаружили в среду, 27 декабря, в Сеуле.

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По данным The Korea Times, сначала полиция получила сообщение, что мужчина лет 40 был найден без сознания в машине в парке Сеула около 10:30 утра по местному времени. Прибыв на место, правоохранители смогли опознать в нем Ли. На пассажирском сиденье лежал угольный брикет. Поскольку Сон Гюн был объявлен мертвым в результате очевидного самоубийства, его не доставляли в больницу.

Ранее этим утром полиция получила сообщение о том, что Ли уехал из дома после написания записки, которая, по всей видимости, была предсмертной. Недавно знаменитость находился под следствием по подозрению в неоднократном употреблении марихуаны и других запрещенных наркотиков в доме хозяйки элитного бара в сеульском районе Каннам.

Он прошел три этапа допросов в полиции, в ходе которых заявил, что женщина обманом заставила его принять наркотики, и утверждал, что он не знал, что он принимает. Он также подал запрос на проверку на полиграфе, чтобы еще раз заявить о своей невиновности.

У Ли остались жена Чон Хе Чжин и двое сыновей.

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Теги:
Оскар, шоу-бизнес, Паразиты, смерть звезд

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