Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила актера с годовщиной отношений

Звезда «Крепкого орешка» предложил встречаться Эмме Хеминг в 2007 году

Автор: Коваленко Наталья

Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг посвятила новую публикацию в соцсети своему знаменитому мужу Брюсу Уиллису, который в прошлом году ушел из кино из-за лобно-височной деменции.

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В среду, 27 декабря, 45-летняя Эмма публично поздравила 68-летнего звезду Голливуда с годовщиной отношений. В этот день 16 лет назад Уиллис предложил Хеминг стать его девушкой. А спустя 15 месяцев влюбленные сыграли свадьбу.

На своей странице в Инстаграм Хеминг запостила два фото, сделанных во время прогулки с любимым. На романтических снимках пара обнимается и целуется на фоне пышной зелени.

«16 лет с этим особенным мужчиной. Моя любовь и обожание к нему только растут», — подписала Эмма

Хеминг также поделилась этим постом в сторис, написав: «16 лет вместе!? Господи, куда ушло время».

Напомним, что Хеминг — вторая жена актера. От этого брака у Уиллис есть двое дочерей — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин.

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