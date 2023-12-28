Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила актера с годовщиной отношений
Звезда «Крепкого орешка» предложил встречаться Эмме Хеминг в 2007 году
Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг посвятила новую публикацию в соцсети своему знаменитому мужу Брюсу Уиллису, который в прошлом году ушел из кино из-за лобно-височной деменции.
Читай также: Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном: раскрыта причинаВ среду, 27 декабря, 45-летняя Эмма публично поздравила 68-летнего звезду Голливуда с годовщиной отношений. В этот день 16 лет назад Уиллис предложил Хеминг стать его девушкой. А спустя 15 месяцев влюбленные сыграли свадьбу.
На своей странице в Инстаграм Хеминг запостила два фото, сделанных во время прогулки с любимым. На романтических снимках пара обнимается и целуется на фоне пышной зелени.
«16 лет с этим особенным мужчиной. Моя любовь и обожание к нему только растут», — подписала Эмма
Хеминг также поделилась этим постом в сторис, написав: «16 лет вместе!? Господи, куда ушло время».
Напомним, что Хеминг — вторая жена актера. От этого брака у Уиллис есть двое дочерей — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин.
Ранее мы писали, что звезду оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым.