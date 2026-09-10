KOLA жмет на газ: певица презентует дерзкий трек «Пит-стоп» о флирте, азарте и сильном влечении

«Пит-стоп» — первая часть трилогии KOLA о разных стадиях любви

Автор: Кива Александр

10 сентября певица KOLA презентует новый трек «Пит-стоп» — игривую и дерзкую историю о сильном влечении. В песне соединились флирт, уверенность в себе и немного самоиронии.

Иногда между двумя людьми становится по-настоящему жарко, и каждый взгляд добавляет еще несколько градусов. Героиня «Пит-стопа» отлично знает, какое впечатление производит на своего партнера, и ей нравится эта игра, а его реакция лишь добавляет азарта и разжигает чувства обоих.

В новом треке KOLA снова экспериментирует со звучанием. В основе — современный поп, к которому добавляются элементы соула, госпела и поп-джаза. Вокал звучит свободно и игриво, а ритм подчеркивает главную тему песни — скорость, азарт и сильное взаимное притяжение.

«Я очень пластична и многогранна в музыке, и в этом моя сила. Могу быть очень разной, потому что мой голос позволяет мне пробовать разные стили и характеры. „Пит-стоп“ — это моя игривая сторона, она о состоянии, когда от любви, страсти и человека рядом тебе настолько хорошо, что ты словно задыхаешься от этих эмоций», — рассказывает KOLA.

«Пит-стоп» — для тех моментов, когда между двумя людьми кипит страсть настолько, что нужна пауза, чтобы перевести дыхание. Но только для этого — ведь останавливаться точно никто не собирается. Именно с этого игривого и страстного состояния KOLA начинает свою музыкальную трилогию о разных стадиях любви.

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