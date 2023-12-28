Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 28 декабря 2023 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Автор: Сайко Леся

Гороскоп на 28 декабря 2023 года для всех знаков зодиака

Сегодня 28 декабря 2023 года — благоприятный день для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 28 декабря.

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Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 28 декабря и предсказала, что некоторые знаки Зодиака будут безумно счастливы.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 28 декабря 2023 для всех знаков зодиака

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Овны сегодня могут привести к бессмысленному спору о делах по дому или о деньгах. Одиноким знакам необходимо постараться отпустить бывшего, прежде чем они даже подумают о свидании.

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Если вы путешествуете один – вас ждет сладкое путешествие. Однако, если вы путешествуете с членом семьи, будьте готовы к небольшому стрессу. Числа 7 и 53 сегодня принесут вам умеренную удачу. Не ждите, что выиграете в лотерею.

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Сегодня коллеге отчаянно понадобится ваш совет. Вместо того чтобы сходить с ума от своих доходов, потратьте секунду, вдохните, выдохните и придумайте, как вы можете использовать эти деньги наилучшим образом.

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Сделай приятный массаж, почитайте хорошую книгу, ложитесь спать раньше обычного. Не пейте сегодня много кофе, Рак! Ешьте что-нибудь с большим количеством белка и избегайте обезвоживания.

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Этот год уже принес столько перемен, и вы этому рады. Эмоционально вы чувствуете себя удовлетворенным, как никогда раньше. Иногда вы просто не знаете, когда остановиться. Сегодня вам нужно серьезно поговорить со своим партнером.

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Если вы путешествуете со своим любимым человеком, это будет потрясающее путешествие. Хотя некоторые ссоры могут произойти. Числа 38 и 20 будут иметь для вас сегодня особое и очень удачное значение.

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Юпитер, планета, управляющая деньгами, финансами и удачей, посылает вам хорошую энергию. Это значит, что с финансами у вас еще долгое время все будет хорошо. Эмоционально у вас лучше, чем раньше.

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Сделайте сегодня что-нибудь приятное для члена семьи. Хотя вы рады давать партнеру все больше и больше, вы сохраняете свою независимость, яростно защищая свое пространство.

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Ваше желание учится больше, читать, общаться с другими, усиливается. Вы можете путешествовать на большие расстояния умственно или физически, и не имеет значения, в каком именно направлении расширяются ваши перспективы.

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Козероги очень волевые и независимые, и вы не только имеете в виду свои собственные цели, но и можете вдохновить других поддержать вас и в то же время взять под контроль свою жизнь или физическую форму.

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Проблемы, возникающие в любви и отношениях прямо сейчас, могут быть связаны с глубоко укоренившимися проблемами прошлого, которые не были решены. Если у вас есть партнер, особенно если вы только недавно вступили в отношения, вы почувствуете особую любовь и заботу. Интимные занятия сблизят вас двоих.

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Если вы собираетесь уехать в ближайшее время, обязательно все перепроверьте. Не собирайте чемоданы в ночь отъезда. Не переусердствуйте, когда дело доходит до траты денег, просто приобретите то, что вам действительно нужно.