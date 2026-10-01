Миддлтон поведала о распределении домашних дел с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон отметила, что ей нравится нелюбимое для многих дел дома.

Похоже, не все за представителей британской королевской семьи делает прислуга

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась подробностями семейного быта – рассказала, как они с мужем, принцем Уильямом, распределяют домашние дела.

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Во время встречи с пожилыми людьми за ланчем в общественном центре Pulborough Village Hall Кэтрин сказала, что ей нравится мыть посуду.

По словам принцессы, Уильям берет на себя другую часть работы – вытирает утварь. К домашним обязанностям супруги также привлекают своих детей. Кейт с юмором отметила, что вместе они образуют слаженную команду.

Раньше принц Уильям шутил, что его благоверная не очень хорошо готовит, поэтому он, мол, так худощав.

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Супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.