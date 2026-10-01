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Миддлтон поведала о распределении домашних дел с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон отметила, что ей нравится нелюбимое для многих дел дома.

Автор: Дмитрий Сыч
Миддлтон поведала о распределении домашних дел с принцем Уильямом
Похоже, не все за представителей британской королевской семьи делает прислуга
instagram princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась подробностями семейного быта – рассказала, как они с мужем, принцем Уильямом, распределяют домашние дела.

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Во время встречи с пожилыми людьми за ланчем в общественном центре Pulborough Village Hall Кэтрин сказала, что ей нравится мыть посуду.

По словам принцессы, Уильям берет на себя другую часть работы – вытирает утварь. К домашним обязанностям супруги также привлекают своих детей. Кейт с юмором отметила, что вместе они образуют слаженную команду.

Раньше принц Уильям шутил, что его благоверная не очень хорошо готовит, поэтому он, мол, так худощав.

instagram princeandprincessofwales

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Супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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Теги:
принц Уильям, Кейт Миддлтон, Великобритания, личная жизнь, личная жизнь звезд

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