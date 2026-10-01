Пара распалась в конце 2024 года

Автор: Коваленко Наталья

Симбочка рассекретила, общается ли Parfeniuk с дочерью и сколько денег дает на ее содержание instagram.com/simbochkka

Украинская блогерша Симбочка в интервью для ютуб-проекта Маши Ефросининой «Экзамен. Новая реальность» откровенно рассказала о нынешних отношениях со своим бывшим женихом, певцом Ильей Парфенюком (Parfeniuk), и его участии в воспитании двухлетней дочери Софии.

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Звезда сети отметила, что они смогли наладить общение ради ребенка, а встречи и финансовая помощь от отца стали чаще. Девушка вспомнила, как однажды они без предварительной договоренности оказались в Одессе — Симбочка приехала с дочерью, а Парфенюк был там с новой девушкой Марией. Тогда бывшие влюбленные договорились о совместной прогулке. Кроме того, Илья даже попросил забрать маленькую Софию к себе на ночевку.

По словам Симбочки, ребенок знает о существовании отца, однако полноценной связи между ними пока нет. Сам Илья якобы не видит в этом проблемы, так как считает, что с возрастом с ребенком общаться станет проще.

«Вчера он мне написал: "Я буду в Киеве, давайте встретимся". Последний раз это было неделю назад, он виделся. Уже гораздо он чаще приезжает, чаще видит. Она о нем больше говорит дома, а когда его видит, она больше идет либо к Маше, либо к какому-то нашему другу. К нему она может не пойти... Мы часто включаем ее клипы, чтобы она его слышала песни. Бывает, что заплачет, говорит: "Маша, папа, Маша, папа"», — рассказала знаменитость.

Блогерша заверила, что полностью проработала бывшие обиды на экс-жениха и приняла его новую возлюбленную.

Также Симбочка добавила, что Парфенюк стал чаще помогать дочери финансово и откликается на ее просьбы покрыть определенные расходы, в частности на нянь и домработницу.

«Я могу ему написать. Я говорю: "Илья, мне тут не хватает на нянь, пожалуйста, покрой, помоги". И он говорит: "Да, окей". Он может перевести 1000 долларов, потому что няня сама на неделю стоит, только одна, там около этого, домработница”», — добавила блогерша.