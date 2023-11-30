Зимние каникулы 2024: как будут отдыхать дети
Узнайте, когда начнутся зимние каникулы для школьников или студентов.
Не за горами праздничный сезон — День Святого Николая, Рождество, Новый год 2024. Этот период особенно важен для детей, потому что он напрямую связан с каникулами и отдыхом от учебы.
Читай также: Большие перемены ждут 4 знака зодиака в преддверии конца годаСогласно данным Министерства образования и науки, текущий учебный год будет несколько длиннее обычного. Он должен продлиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.
При этом ориентировочный график каникул выглядит следующим образом:
- зимние каникулы — с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, или с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года;
- весенние каникулы — 25-31 марта 2024 года;
- летние каникулы — со дня окончания учебного года до 31 августа 2024 года.
Последние звонки в большинстве школ могут пройти 31 мая в следующем году. В то же время, до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.
Зимние каникулы в городах Украины: когда
Читай также: Как будем отдыхать на НГ и Рождество 2024В Киеве зимние каникулы продлятся с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Кроме того, у учеников первых классов будут еще дополнительные недельные каникулы - с 19 по 25 февраля 2024 года.
В то же время, Киевская область будет определять продолжительность каникул индивидуально.
В Харьковской области зимние каникулы запланированы ориентировочно с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Читай также: Рождественские ярмарки в Европе: особенности, новинки 2023Во Львове, по словам руководителя управления образования ЛГС Андрея Закалюка, каждая школа самостоятельно определяет дату и количество дней, когда учащиеся будут отдыхать зимой. Ориентировочные даты - с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Днепре зимние каникулы должны начаться 23 декабря 2023 года и продолжаться до 7 января 2024 года. В то же время, даты отдыха могут быть изменены, если этого потребует безопасность или энергетическая ситуация.
В Полтаве ориентировочные даты отдыха учащихся зимой - с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Читай также: Будет ли елка в Киеве на Новый год 2024 — ответВ Мукачево каникулы для учеников запланированы на период с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года (будут длиться 30 календарных дней).
В лицеях и гимназиях Ивано-Франковской общины зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года и продлятся до 26 января 2024 года. Зато у некоторых может не быть весенних каникул.
В Житомирской ОТГ ориентировочные даты зимнего отдыха - с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.