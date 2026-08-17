Звезда «Поймать Кайдаша» Кристина Корчинская родила первенца

Актриса больше недели скрывала новость о пополнении в семье

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса телевидения и театра Кристина Корчинская, которая до замужества строила карьеру под фамилией Федорак, впервые стала мамой. Звезда сериалов «Поймать Кайдаша», «Перевозчица» и спектакля «Конотопская ведьма» родила своему мужу Янису Корчинскому дочку.

Читай также: Умерла голливудская актриса и экс-невеста Кличко Хейден Панеттьер

Радостной новостью Кристина поделилась в инстаграме спустя 9 дней после родов. Она опубликовала фото бирки из роддома и кадры с первой прогулки с детской коляской.

Девочка появилась на свет 7 августа в Коломыйском роддоме в Ивано-Франковской области с весом более 4 килограммов и ростом 58 сантиметров. Имя ребенка супруги пока держат в тайне.

«Уже неделю, как МЫ мама и папа. Спасибо Тебе, наше маленькое чудо», — трогательно написала новоиспеченная мама.

Кристина Корчинская родила первенца instagram.com/khrystyna_korchynska