Как выглядит певица после рождения второго ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Рианна спустя три месяца после родов снялась в белье

Американская исполнительница и предпринимательница барбадосского происхождения Рианна снялась в первой рекламной фотосессии после рождения второго ребенка. 35-летняя знаменитость позировала для собственного бренда SAVAGE X FENTY.

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В Инстаграм был обнародован первый кадр, где Рианна спустя три месяца после родов демонстрирует фигуру в одежде из новой коллекции. Исполнительница хитов Umbrella и Diamonds появилась перед камерой в серебристых лосинах и черном кружевном бюстгальтере. Свой откровенный образ она дополнила жемчужными бусами и ярким макияжем.

Напомним, что в августе Рианна родила своему бойфренду ASAP Rocky второго сына Раета Роуза.

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