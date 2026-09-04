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Денисенко раскрыла роль Цымбалюка в своих отношениях с Ярошенко

Знакомство Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко, который еще недавно носил фамилию Савранский, не было романтическим.

Автор: Дмитрий Сыч
Денисенко раскрыла роль Цымбалюка в своих отношениях с Ярошенко
Савранский знаком с Цымбалюком с детства
instagram natalka_denisenko

Наталка Денисенко и ее супруг Юрий Ярошенко вспомнили историю своего знакомства и рассказали о первых впечатлениях друг от друга.

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Как выяснилось, познакомить пару ряд лет назад помог актер Тарас Цымбалюк. Юрий знал его с детства. Наталка даже не догадывалась, что эта встреча будет иметь значение для ее личной жизни.

Первое впечатление Денисенко от будущего благоверного оказалось не слишком положительным. Сначала актрисе показалось, что перед ней – самовлюбленный мужчина. Однако дальнейшее общение изменило ее мнение: Юрий продемонстрировал себя как воспитанного и скромного человека.

Сам Ярошенко изначально обратил внимание на творческую и мечтательную натуру Наталки. На первых встречах актриса совсем не старалась ему понравиться, поскольку не верила, что между ними могут возникнуть отношения.

Впоследствии отношение изменилось, а знакомство, которому поспособствовал Цымбалюк, переросло в отношения.

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Недавно также стало известно о воссоединении Натальи Денисенко с ее бывшим мужем Андреем Фединчиком. Экс-супруги вместе появились на тоожественном мероприятии.

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Теги:
шоу-бизнес, личная жизнь, Тарас Цымбалюк, отношения, Наталка Денисенко, личная жизнь звезд

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