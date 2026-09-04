Комаров после длительного отсутствия в медиапространсве показался публике

Дмитрий Комаров посетил презентацию дебютной книги Александра Пономарева.

Дмитрий Комаров – украинский телеведущий и путешественник – впервые за длительное время посетил публичное мероприятие. Его заметили среди гостей закрытой презентации дебютного романа Александра Пономарева "30 дней: ИИ-человек".

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Мероприятие состоялось 3 сентября в одном из киевских книжных магазинов-кафе. Комаров пришел на презентацию вместе с другими представителями украинского шоу-биза и медиа. Ведущим вечера был Анатолий Анатолич.

Для выхода в свет Комаров избрал сдержанный классический образ. На мероприятии телеведущий общался с другими гостями и позировал перед фотографами.

У себя в инстаграме Дмитрий прокомментировал презентацию. По словам телеведущего, для взрослого и успешного человека, уже достигшего значительных высот в профессии, написание книги стало неожиданным, но сильным решением.

Комаров отметил, что Пономарев решил не обращаться к мемуарам и не описывать прошлое. Он посвятил свой приключенческий роман будущему. В центре сюжета – искусственный интеллект, который получает биологическое женское тело, его взаимоотношения с живым мужчиной и вопрос о том, может ли созданное искусственно сознание обладать способностью чувствовать и любить.

Комаров вспомнил, что впервые услышал о книге еще в январе, когда приехал в гости к Пономареву. Тогда тот был настолько увлечен работой, что спал около трех часов в сутки. По словам телеведущего, после знакомства с первыми страницами он увидел своего друга с другой стороны.

Дмитрий считает тему романа очень актуальной. Он отметил, что видит в искусственном интеллекте и хорошее, и плохое. По его мнению, в ближайшем будущем наиболее престижными и дорогими могут стать учебные заведения, где не будет доступа в интернет и ИИ, но останутся книги и традиционное образование. Там, как считает Комаров, студентам придется самостоятельно учиться, развивать мышление и сдавать экзамены без помощи технологий.

instagram komarovmir

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Комаров назвал Пономарева светлым, положительным и удивительно скромным человеком, несмотря на его статус. Он пожелал дебютной книге друга стать бестселлером и успешно положить начало его писательскому пути.