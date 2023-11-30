С 2020 года актриса борется с раком четвертой стадии

Автор: Коваленко Наталья

Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости

Голливудская актриса Шеннен Доэрти поделилась новыми подробностями о своей восьмилетней борьбе с онкологией. У звезды сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» впервые диагностировали рак груди в 2015 году, и он вернулся в 2020 году в четвертой стадии после трехлетней ремисии.

Читай также: Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости

В июне этого года 52-летняя знаменитость рассказала, что врачи обнаружили у нее метастазы в мозгу, а теперь сообщает, что рак распространился на ее кости. В новом интервью журналу People Шеннен рассказала, что полна решимости продолжать двигаться вперед по жизни, несмотря на свой диагноз.

«Я не хочу умирать. Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я просто не… я еще не закончила», — сказала она.

Доэрти хочет повысить осведомленность о раке и привлечь средства на исследования онкологии. Звезда готова стать участницей клинических испытаний и до сих пор не может поверить, что лекарство от этой болезни еще не создано.

«Когда вы спрашиваете себя: "Почему я? Почему я заболел раком?", а затем "Почему мой рак вернулся? Почему я на четвертой стадии?", это заставляет вас искать большую цель в жизни. Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства. Люди просто предполагают, что это означает, что вы не можете ходить, не можете есть, не можете работать. Они отправляют вас на пастбище в очень раннем возрасте: "Ты закончил, ты на пенсии», а мы нет". Мы энергичные люди, и у нас совершенно разные взгляды на жизнь. Мы люди, которые хотят работать, радоваться жизни и продолжать двигаться вперед», — подчеркнула Шеннен.

Каждое утро актриса испытывает благодарность за еще один день со своими друзьями, семьей и немецкой овчаркой Боуи.

«Мое самое лучшее воспоминание еще впереди. Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Бога, молясь о вещах, которые для меня важны, не прося слишком многого. Это соединяет меня с высшей силой и духовностью. Моя вера — моя мантра. Я знаю, это звучит банально и безумно, но ты просто лучше все осознаешь и чувствуешь себя таким счастливым. Мы — люди, которые хотят работать больше всего, потому что мы так благодарны за каждую секунду, каждый час, каждый день, что мы находимся здесь», — отметила Шеннен.

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.