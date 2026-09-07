45-летняя Натали Портман родила третьего ребенка

Это первый ребенок актрисы от музыканта Танги Дестабля

Автор: Коваленко Наталья

Обладательница премии «Оскар» Натали Портман стала многодетной мамой. 45-летняя голливудская актриса родила третьего ребенка, который стал первым общим для нее и ее нынешнего партнера, 46-летнего французского музыканта Танги Дестабля.

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Как пишет Page Six , о пополнении в семье стало известно благодаря папарацци, которые заметили пару во время недавней семейной прогулки в Париже. Танги нес новорожденного малыша в кенгуру на груди, а Портман шла рядом уже без беременного животика. Других подробностей о поле, имени и дате рождения пока нет.

Напомним, что кинозвезда объявила о своей беременности в апреле 2026 года в интервью для издания Harper’s, назвав возможность снова расширить семью «привилегией и чудом».

Портман и Дестабль вместе с начала 2025 года. Пара старается держать свою личную жизнь вдали от публичности и проживает во Франции.

Натали воспитывает двоих старших детей от бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье: 15-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию. Пара окончательно развелась в феврале 2024 года после 11 лет брака.

А у Танги от предыдущих отношений с актрисой Луиз Бургуэн есть двое сыновей — Этьен (10 лет) и Вадим (6 лет).