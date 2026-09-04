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Романова обнажила ноги и спину в соблазнительном мини

Миша Романова показала свое музыкальное начало осени, представ на сцене в откровенном наряде.

Автор: Дмитрий Сыч
Романова обнажила ноги и спину в соблазнительном мини
Романова также показалась с Барских
instagram misharomanova

Миша Романова – 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" – начала осень с ряда выступлений. Фрагментами концертного образа она поделилась с подписчиками.

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Для выхода на сцену певица выбрала бирюзовое мини-платье с блестящей бахромой. Наряд включал глубокое декольте и был полупрозрачным, поэтому сквозь ткань виднелось ее нижнее белье. Образ Романова дополнила серебристыми туфлями на каблуке.

Артистка также выставила серию кадров, на которых позировала перед камерой, показывая фигуру и стройные ноги. На одном из снимков она предстала вместе со своим кумом – певцом Максом Барским.

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

instagram misharomanova

На странице исполнительницы регулярно появляются фото в откровенных мини-платьях и купальниках. Она часто выбирает наряды, подчеркивающие ее фигуру.

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Миша Романова воспитывает 8-летнего сына Мартина. Недавно они вместе отдыхали в Карпатах. Имя отца мальчика артистка не разглашает.

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Теги:
концерт, фото, осень, Макс Барских, ВИА Гра, откровенные фото, шоу-бизнес, Миша Романова

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