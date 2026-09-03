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Дорофеева сверкнула ягодицами на причале в коротких шортах и прозрачной накидке

Надя Дорофеева впечатлила подписчиков новыми фото у воды.

Автор: Дмитрий Сыч
Дорофеева сверкнула ягодицами на причале в коротких шортах и прозрачной накидке
Дорофеева, похоже, вылечила связки
instagram nadyadorofeeva

Надя Дорофеева поделилась свежей серией кадров, сделанных у Днепра.

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Для съемки 36-летняя певица оделась в короткие белые шорты, топ в тон и прозрачную желтую накидку с цветочным принтом от украинского бренда. Артистка позировала на причале, демонстрируя фигуру и ноги.

Свое сообщение Дорофеева подписала фразой "твоя тишина во мне кричит".

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

instagram nadyadorofeeva

Новые кадры появились вскоре после того, как певица отменила концерты из-за кровоизлияния в связки. Из-за состояния здоровья ей пришлось на десять дней отказаться от разговоров.

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Летом Дорофеева публиковала немало более откровенных кадров в нижнем белье и купальниках. Недавно артистка также отметила день рождения своего мужа Михаила Кацурина. К празднованию присоединились его дети – 10-летняя Саша и 5-летний Иван. Компания провела время на катере.

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Теги:
одежда, фото, Днепр, певица, Надя Дорофеева, шоу-бизнес, голые ягодицы

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