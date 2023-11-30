АфишаАфиша
Русский Українська

Певец PARFENIUK объявил о помолвке со своей возлюбленной

Что известно о невесте участника Нацотбора на Евровидение-2024

Автор: Коваленко Наталья
Певец PARFENIUK объявил о помолвке со своей возлюбленной
Певец PARFENIUK объявил о помолвке со своей возлюбленной Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Украинский певец Илья Парфенюк (PARFENIUK) сообщил фанам, что вскоре женится. На своей странице в Инстаграм 22-летний исполнитель хитов «Провела екскурсію» и «Відриваючись» рассказал о том, что сделал предложение своей возлюбленной, TikTok блогерше Симбочке.

Читай также: Анна Тринчер призналась, почему долгое время опровергала развод с Волошиным

По словам артиста, помолвка состоялась еще 2 июля. Парфенюк попросил девушку стать его женой после вечерней прогулки дома у его родителей. Участник Нацотбора на Евровидение-2024 признался, что вручил избраннице кольцо от ключей, поскольку из-за комендантского часа не успел купить настоящее.

«Теплым вечером после прогулки дома у моих родителей моего родного города я встал на колено и сделал предложение руки и сердца. И она сказала "да!". Кстати, предложение я сделал колечком от ключей, потому что был уже комендантский час. Это было очень неожиданно, поэтому она даже подумала, что я шучу. Но на этом не все, я пообещал, что переделаю предложение в более романтических обстоятельствах», — поделился PARFENIUK.

.

PARFENIUK женится Фото: instagram.com/parfeniuk_13
PARFENIUK женится Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Ранее мы писали, что Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
певец, помолвка, свадьбы звезд, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Ванесса Хадженс подтвердила слухи о свадьбе и показала первые фото
Ванесса Хадженс подтвердила слухи о свадьбе и показала первые фото
Джулия Робертс сделала редкий комментарий о браке с Дэнни Модером
Джулия Робертс сделала редкий комментарий о браке с Дэнни Модером
Звезда «Дипломатки» Руфус Сьюэлл сделал предложение девушке, которая моложе его на 30 лет
Звезда «Дипломатки» Руфус Сьюэлл сделал предложение девушке, которая моложе его на 30 лет
Джоли впервые высказалась о своей личной жизни после развода с Питтом
Джоли впервые высказалась о своей личной жизни после развода с Питтом
Певица Lama впервые рассказала о неудачном браке в 18 лет
Певица Lama впервые рассказала о неудачном браке в 18 лет
Куда пойти на выходные 9-10 декабря 2023 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 9-10 декабря 2023 года: афиша мероприятий

Личность дня

Sugar Plum Fairy: Хейли Бибер представила главный бьюти-тренд зимы 2024

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK