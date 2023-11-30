Певец PARFENIUK объявил о помолвке со своей возлюбленной

Что известно о невесте участника Нацотбора на Евровидение-2024

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец Илья Парфенюк (PARFENIUK) сообщил фанам, что вскоре женится. На своей странице в Инстаграм 22-летний исполнитель хитов «Провела екскурсію» и «Відриваючись» рассказал о том, что сделал предложение своей возлюбленной, TikTok блогерше Симбочке.

Читай также: Анна Тринчер призналась, почему долгое время опровергала развод с Волошиным

По словам артиста, помолвка состоялась еще 2 июля. Парфенюк попросил девушку стать его женой после вечерней прогулки дома у его родителей. Участник Нацотбора на Евровидение-2024 признался, что вручил избраннице кольцо от ключей, поскольку из-за комендантского часа не успел купить настоящее.

«Теплым вечером после прогулки дома у моих родителей моего родного города я встал на колено и сделал предложение руки и сердца. И она сказала "да!". Кстати, предложение я сделал колечком от ключей, потому что был уже комендантский час. Это было очень неожиданно, поэтому она даже подумала, что я шучу. Но на этом не все, я пообещал, что переделаю предложение в более романтических обстоятельствах», — поделился PARFENIUK.

.

PARFENIUK женится Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Ранее мы писали, что Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости.