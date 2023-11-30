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Анна Тринчер призналась, почему долгое время опровергала развод с Волошиным

Впервые о расставании пары заговорили в сентябре

Автор: Коваленко Наталья
Анна Тринчер призналась, почему долгое время опровергала развод с Волошиным
Анна Тринчер призналась, почему долгое время опровергала развод с Волошиным Фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская исполнительница и актриса Анна Тринчер ответила на сообщения пользователей Сети о том, что она якобы несколько месяцев скрывала свой развод с блогером Александром Волошиным и гневно критиковала тех, кто распространил информацию об их разрыве еще в начале осени.

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Речь идет о видео скандального блогера Богдана Беспалова, где он в сентябре заявил, что Тринчер развелась с Волошиным из-за измен мужа. Позже эти слухи распространили многие украинские СМИ.

В Инстаграм в разделе сторис 22-летняя исполнительница рассказала, что решение о расставании они с Александром приняли недавно. Анна добавила, что она открыто говорила о кризисе в отношениях с мужем и заявила, что никаких измен в браке не было.

«Потому что приняли это решение недавно. До этого мы откровенно говорили, что у нас проблемы в отношениях... Мы старались все наладить, мы ходили на терапию... А кто-то просто нагло хайповал, подливая масла в огонь, подбрасывая такие гадкие слухи, как "измена", которой никогда не было», — написала Тринчер.

Анна Тринчер о разводе с Волошиным Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер о разводе с Волошиным Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что 28 ноября Анна и Александр выпустили совместное интервью, в котором официально объявили о разводе спустя 14 месяцев после свадьбы.

 

 

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Теги:
шоу-бизнес, Анна Тринчер, Александр Волошин, разводы звезд

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