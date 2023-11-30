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Девушка Аль Пачино отказывается выходить за него замуж после рождения сына

29-летняя Нур Альфаллах не из тех, кто мечтает о свадьбе

Автор: Коваленко Наталья
Девушка Аль Пачино отказывается выходить за него замуж после рождения сына
Девушка Аль Пачино отказывается выходить за него замуж после рождения сына
Getty Images

Голливудский актер Аль Пачино не планирует жениться на матери своего четырехмесячного сына Романа, поскольку его молодая возлюбленная сама отказывется от свадьбы. В коротком интервью для TMZ продюсер Нур Альфаллах, которая моложе своего знаменитого избранника на 54 года, призналась, что они по-прежнему влюблены в друг друга.

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По словам девушки, они с Пачино даже не обсуждают официальное оформление их отношений после рождения общего ребенка. Нур объясняет это тем, что она совершенно не разбирается в институте брака и не из тех, кто мечтает о замужестве.

Отметим, что Аль и Нур все еще вместе после того, как заключили соглашение об алиментах и опеке над их сыном Романом, согласно которому Пачино должен выплачивать более 30 тысяч долларов в месяц. Пара в отношениях с весны 2022 года.

Ранее мы писали, что Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости.

 

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Теги:
Аль Пачино, шоу-бизнес, романы звезд, личная жизнь звезд

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