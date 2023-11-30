Девушка Аль Пачино отказывается выходить за него замуж после рождения сына
29-летняя Нур Альфаллах не из тех, кто мечтает о свадьбе
Девушка Аль Пачино отказывается выходить за него замуж после рождения сына
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Голливудский актер Аль Пачино не планирует жениться на матери своего четырехмесячного сына Романа, поскольку его молодая возлюбленная сама отказывется от свадьбы. В коротком интервью для TMZ продюсер Нур Альфаллах, которая моложе своего знаменитого избранника на 54 года, призналась, что они по-прежнему влюблены в друг друга.
Читай также: Spotify назвал самых популярных украинских исполнителей в 2023 годуПо словам девушки, они с Пачино даже не обсуждают официальное оформление их отношений после рождения общего ребенка. Нур объясняет это тем, что она совершенно не разбирается в институте брака и не из тех, кто мечтает о замужестве.
Отметим, что Аль и Нур все еще вместе после того, как заключили соглашение об алиментах и опеке над их сыном Романом, согласно которому Пачино должен выплачивать более 30 тысяч долларов в месяц. Пара в отношениях с весны 2022 года.
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