Песни какого артиста чаще всего слушали украинцы

Автор: Коваленко Наталья

Spotify назвал самых популярных украинских исполнителей в 2023 году

Музыкальный сервис Spotify начал подводить итоги 2023 года. Популярное приложение обнародовало рейтинги самых популярных исполнителей и песен в Украине за последние 12 месяцев.

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Так, ТОП-50 украинских артистов возглавил 18-летний певец из Волынской области, настоящее имя которого Ярослав Карпук. Второе место занял 19-летний Богдан Розвадовский из Ивано-Франковска, который выступает под псевдонимом SadSvit. В тройку лидеров также вошел 29-летний рэпер Skofka (Владимир Самолюк) родом из города Ровно.

В десятке самых популярных украинских артистов в 2023 году можно увидеть Kalush Orchestra, Скрябина, KRBK, KOLA, Океан Эльзы, DOROFEEVA и Артема Пивоварова.

ТОП украинских артистов 2023 в Spotify Фото: spotify.com

Лидером в ТОП-50 украинских треков 2023 года стала композиция «Силуети» исполнителей SadSvit и «Структура щастя». Вторую и третью строчки рейтинга заняли хиты «Погляд» певцов YakTak и Sobol и «Додому» Wellboy.

ТОП украинских песен 2023 в Spotify Фото: spotify.com

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