Поводом для ареста стал пост певицы о преступлениях российской армии в Буче

Автор: Коваленко Наталья

«Дело далеко не в фейках»: Джамала отреагировала на свой заочный арест в РФ Фото: instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, прокомментировала новость о ее заочном аресте в России. В среду, 29 ноября, росСМИ со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщили, что победительнице песенного конкурса Евровидения-2016 заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу якобы из-за распространения ложных сведений о действиях ВС РФ.

Читай также: Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости

«Фейком» ведомство назвало информацию о российской армии, которую Джамала обнародовала в соцсети 4 апреля 2022 года. Речь идет о посте об убийствах мирных жителей в городе Буча.

Исполнительница отреагировала на решение российского суда, опубликовав в Инстаграм-сторис две новости о себе: первая о том, что ее песня среди лидеров в рейтинге на музыкальном сервисе Spotify, а вторая — о заочном аресте в стране-агрессоре.

Джамала отметила, что российские власти ее «невзлюбили» не из-за так называемых фейков о ВС РФ. Она добавила еще одну публикацию с официальными данными о депортации крымских татар и тем самым намекнула, ее хотят судит, потому что она открыто говорит о преступлениях РФ против ее родного народа в Крыму.

«Вот такие два мира. ТОП-3 most streamed artist from Spotify Equal 2023 в мире, к которому мы направляемся. И заочно арестована в мире, в котором мы не хотим быть. И дело далеко не в "фейках"», — написала звезда.

Джамала отреагировала на свой заочный арест в РФ Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала отреагировала на свой заочный арест в РФ Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.