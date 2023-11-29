Известную украинскую певицу заочно арестовали в Москве из-за «фейков» об армии РФ

Ранее победительницу Евровидения-2016 Джамалу объявили в розыск в России

Автор: Коваленко Наталья

В России заочно арестовали украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Москвы. В отношении победительницы Евровидения-2016 заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу якобы из-за распространения ложных сведений о действиях ВС РФ.

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В ведомстве уточнили, что поводом для уголовного дела послужила публикация, которую Джамала запостила в соцсети 4 апреля 2022 года. Судя по информации на странице артистки в Инстаграм, речь идет о посте, посвященном зверствам оккупантов в городе Буча.

Напомним, что на прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что МВД России объявило в розыск Джамалу из-за распростанения «фейков» о российской армии.

Джамалу заочно арестовали в РФ Фото: t.me/pravomos

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