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Николас Кейдж заговорил об уходе из кино после празднования 60-летия

Актер отметит юбилей 7 января

Автор: Коваленко Наталья
Николас Кейдж заговорил об уходе из кино после празднования 60-летия
Николас Кейдж заговорил об уходе из кино после празднования 60-летия
Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж рассекретил, чем планирует заниматься после того, как отпразднует юбилей. 7 января звезде фильмов «Призрачный гонщик», «Покидая Лас-Вегас», «Власть луны» и «Без лица» исполнится 60 лет.

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В интервью Entertainment Tonight Кейдж заявил, что будет меньше сниматься в Голливуде, чтобы проводить больше времени со своей годовалой дочерью Огаст Франческой, которую ему родила пятая жена — японка Рико Шибата. Кроме того, Николас хотел бы чаще читать книги. Знаменитость отметил, что в 60 лет не будет полностью покидать киноиндустрию, однако постепенно будет уменшать количество времени, проведенного на съемочных площадках.

«Я хотел бы читать одну книгу в неделю, я хочу проводить больше времени со своей дочерью. Это для меня на первом месте. Это совершенно новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой. Сейчас я стал лучше понимать, что действительно важно. Возможно, мне не стоит снимать так много фильмов», — поделился планами актер.

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.

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Теги:
кино, актер, Николас Кейдж, шоу-бизнес

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