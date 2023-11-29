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Дантеса убрали из рождественского шоу из-за шуток о тех, кто «брал Коломойского на поруки»

Певцу отказали в съемках спустя неделю после приглашения

Автор: Коваленко Наталья
Дантеса убрали из рождественского шоу из-за шуток о тех, кто «брал Коломойского на поруки»
Дантеса убрали из рождественского шоу из-за шуток о тех, кто «брал Коломойского на поруки» Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский исполнитель, ведущий и блогер Владимир Дантес рассказал, как руководство одного из телеканалов отказалось с ним сотрудничать из-за «конфликта интересов».

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В соцсетях Twitter и Instagram артист сообщил, что его пригласили на съемки рождественского шоу, однако спустя неделю передумали включать в праздничную программу.

По словам Дантеса, причиной якобы стало то, что он смеялся над людьми, которые брали на поруки скандального бизнесмена Игоря Коломойского. 

«Прикол. Меня пригласили, просили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале (название скрою). Через неделю скипнули из-за того, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Потому что конфликт интересов. Конфликт интересов — когда приходится есть из тарелки, в которую вам срут», — написал он.

Дантес рассказал о конфликте с телеканалом из-за Коломойского Фото: instagram.com/volodymyrdantes
Дантес рассказал о конфликте с телеканалом из-за Коломойского Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.

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Теги:
Владимир Дантес, Игорь Коломойский, шоу-бизнес

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