ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине

Какие украиноязычные композиции на вершине списка

Автор: Коваленко Наталья

Популярное музыкальное приложение Apple Music начало подводить итоги 2023 года. На официальном сайте стримингового сервиса был опубликован список из ста самых популярных песен в Украине за прошедшие 12 месяцев.

Читай также: Хью Грант совершил редкий выход в свет с женой Анной

ТОП-10 главных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:

Майли Сайрус — Flowers SHUMEI & Злата Огневич — «Буревіями» YAKTAK — «Погляд» (feat. Sobol) DOROFEEVA -— «Щоб не було» Parfeniuk — «Провела екскурсію» SadSvit & Структура Щастя — «Силуети» Wellboy — «Додому» Сэм Смит & Ким Петрас — Unholy SKOFKA — «Чути гімн» Parfeniuk — «Відриваючись»

В ТОП-10 треклиста впервые не было ни одного российского исполнителя или композиции на русском языке, однако лидирующая позиция все же досталась иностранке. На первом месте списка Майли Сайрус с треком Flowers. Вторая строчка у песни «Буревіями» SHUMEI и Златы Огневич, а третья — у «Погляду» певцов YAKTAK и Sobol.

Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: music.apple.com

Стоит отметить, что в украинский ТОП-100 2023 года вошли 16 песен на русском языке, в том числе таких скандальных артистов, как Криптонит, Инстасамка и Анна Асти, и 23 треков исполнителей из других стран. А лидером по количеству песен в рейтинге стали Kalush и Kalush Orchestra (12 треков).

Полный список 100 самых популярных песен можно посмотреть по ссылке.