ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине
Какие украиноязычные композиции на вершине списка
ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/nadyadorofeeva
Популярное музыкальное приложение Apple Music начало подводить итоги 2023 года. На официальном сайте стримингового сервиса был опубликован список из ста самых популярных песен в Украине за прошедшие 12 месяцев.
Читай также: Хью Грант совершил редкий выход в свет с женой АннойВ ТОП-10 треклиста впервые не было ни одного российского исполнителя или композиции на русском языке, однако лидирующая позиция все же досталась иностранке. На первом месте списка Майли Сайрус с треком Flowers. Вторая строчка у песни «Буревіями» SHUMEI и Златы Огневич, а третья — у «Погляду» певцов YAKTAK и Sobol.
ТОП-10 главных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:
- Майли Сайрус — Flowers
- SHUMEI & Злата Огневич — «Буревіями»
- YAKTAK — «Погляд» (feat. Sobol)
- DOROFEEVA -— «Щоб не було»
- Parfeniuk — «Провела екскурсію»
- SadSvit & Структура Щастя — «Силуети»
- Wellboy — «Додому»
- Сэм Смит & Ким Петрас — Unholy
- SKOFKA — «Чути гімн»
- Parfeniuk — «Відриваючись»
Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: music.apple.com
Стоит отметить, что в украинский ТОП-100 2023 года вошли 16 песен на русском языке, в том числе таких скандальных артистов, как Криптонит, Инстасамка и Анна Асти, и 23 треков исполнителей из других стран. А лидером по количеству песен в рейтинге стали Kalush и Kalush Orchestra (12 треков).
Полный список 100 самых популярных песен можно посмотреть по ссылке.