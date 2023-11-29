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ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине

Какие украиноязычные композиции на вершине списка

Автор: Коваленко Наталья
ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине
ТОП-10 без россиян: Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/nadyadorofeeva

Популярное музыкальное приложение Apple Music начало подводить итоги 2023 года. На официальном сайте стримингового сервиса был опубликован список из ста самых популярных песен в Украине за прошедшие 12 месяцев. 

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В ТОП-10 треклиста впервые не было ни одного российского исполнителя или композиции на русском языке, однако лидирующая позиция все же досталась иностранке. На первом месте списка Майли Сайрус с треком Flowers. Вторая строчка у песни «Буревіями» SHUMEI и Златы Огневич, а третья — у «Погляду» певцов YAKTAK и Sobol.

ТОП-10 главных песен в украинском Apple Music за 2023 год выглядит так:

  1. Майли Сайрус — Flowers
  2. SHUMEI & Злата Огневич — «Буревіями»
  3. YAKTAK — «Погляд» (feat. Sobol)
  4. DOROFEEVA -— «Щоб не було»
  5. Parfeniuk — «Провела екскурсію»
  6. SadSvit & Структура Щастя — «Силуети»
  7. Wellboy — «Додому»
  8. Сэм Смит & Ким Петрас — Unholy
  9. SKOFKA — «Чути гімн»
  10. Parfeniuk — «Відриваючись»

Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: music.apple.com
Apple Music назвал самые популярные песни 2023 года в Украине Фото: music.apple.com

Стоит отметить, что в украинский ТОП-100 2023 года вошли 16 песен на русском языке, в том числе таких скандальных артистов, как Криптонит, Инстасамка и Анна Асти, и 23 треков исполнителей из других стран. А лидером по количеству песен в рейтинге стали Kalush и Kalush Orchestra (12 треков).

Полный список 100 самых популярных песен можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
Итоги года, рейтинг, Apple Music, Самые популярные песни

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