Хью Грант совершил редкий выход в свет с женой Анной

Как выглядит возлюбленная звезды Голливуда

Автор: Коваленко Наталья

Британский актер Хью Грант пришел на мировую премьеру своего нового фильма в компании жены-телепродюсера Анны Эберштайн, с которой в мае отпраздновал пятую годовщину свадьбы. Звездная пара выглядела потрясающе на красной дорожке первого показа киноленты Пола Кинга «Вонка».

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На мероприятие, которое состоялось 28 ноября в Королевском фестивальном зале в Лондоне, 63-летний Хью надел элегантный черный костюм, белую рубашку и черный галстук. А 40-летняя Анна появилась на публике в мини-платье, украшенном белым и серебряным бисером, и туфлях светло-коричневого оттенка.

Напомним, что Грант и Эберштайн воспитывают троих общих детей — 11-летнего Джона, а также 8-летнюю дочь и 5-летнего сына, чьи имена пара до сих пор держит в тайне.

Жена Хью Гранта Getty Images

Хью Грант с женой Анной Getty Images

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