Певица публично поддержала Тринчер и записала обращение к ней

Автор: Коваленко Наталья

Оля Цибульская рассказала о своей реакции на видео Тринчер и Волошина о разводе Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская призналась, как отреагировала на новость о разводе певицы Анны Тринчер и блогера Александра Волошина. В Инстаграм-сторис Оля рассказала, что расплакалась во время просмотра совместного интервью пары, в котором они официально сообщили о расставании.

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По словам артистки, она не могла сдержать слез, поскольку 10 лет назад в ее жизни был похожий период. Цибульская призналась, что хотела написать Тринчер сообщение с советами о том, как справиться с эмоциями после разрыва отношений, но позже отказалась от этой идеи. Певица публично поддержала коллегу и заверила, что вскоре она встретить своего человека.

«Я посмотрела видео Ани Тринчер о своем разводе и наплакалась. Наплакалась, потому что в Ане узнала себя 10 лет назад. Мне захотелось написать ей кучу советов и в личные сообщения, и в сторис, однако потом поняла, что меня о них никто не просил, я не имею на это человеческого права. Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшней я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы ни происходило вокруг. И любовь это всегда, прежде всего, о решении быть вместе. Да, малая, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой, когда дракон — это ты. И я с тобой, когда дракон — это я. Верю, что ты встретишь такого человека обязательно. Целую тебя», — сказала Оля в видео.

Цибульская отреагировала на развод Тринчер и Волошина Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульская прокомментировала развод Тринчер и Волошина Фото: instagram.com/cybulskaya

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