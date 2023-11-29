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Олег Собчук рассекретил, когда на самом деле развелся с женой Марией

Звездная пара была в браке 20 лет

Автор: Коваленко Наталья
Олег Собчук рассекретил, когда на самом деле развелся с женой Марией
Олег Собчук рассекретил, когда на самом деле развелся с женой Марией Фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Известный украинский исполнитель Олег Собчук дал первый публичный комментарий по поводу своего расставания с женой. На своей странице в Facebook 43-летний фронтмен группы «СКАЙ» расместил пост, в котором признался, когда разорвал отношения с Марией.

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По словам Олега, он и его экс-возлюбленная разошлись еще до начала полномасштабной войны, однако официально развелись в мае 2023 года за четыре месяца до 21-й годовщины их брака. Артист отказался делиться другими подробностями развода, однако добавил, что выполняет все условия договоров с бывшей женой.

«Я не сторонник выносить личное на всеобщее обозрение, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу (надеюсь, вы понимаете). Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается», — написал Собчук.

Олег Собчук развелся с женой Фото: facebook.com/oleg.sobchuk
Олег Собчук развелся с женой Фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Напомним, что недавно Мария Собчук заявила, что 20 лет терпела токсические отношения и слила в Сеть переписку с бывшим мужем, в которой он называет ее «неблагодарным созданием» и угрожает забрать квартиру. У пары двое общих детей — 20-летняя дочь Татьяна и 14-летний сын Арсен. 

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Теги:
СКАЙ, шоу-бизнес, Олег Собчук, разводы звезд

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