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Forbes составил список самых успешных голливудских актеров до 30 лет

Кто попал в обновленный список Forbes 30 Under 30 в категории «Голливуд и развлечения»

Автор: Коваленко Наталья
Forbes составил список самых успешных голливудских актеров до 30 лет
Forbes составил список самых успешных голливудских актеров до 30 лет
Getty Images

Популярный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых успешных и влиятельных молодых людей мира «30 до 30» (Forbes 30 Under 30) в двадцати сферах деятельности.

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В категорию «Голливуд и развлечения» попали звезды кино, телевидения и театра, продюсеры, режиссеры, агенты по поиску талантов и другие создатели развлекательного контента. В этому году в рейтинге можно увидеть имена одиннадцати актеров и актрис, большинство которых прославились благодяря сериалам HBO и Netflix.

Какие актеры попали в список Forbes 30 Under 30 в 2023 году

  • Дженна Ортега (21 год) — исполнительница главной роли в сериале Netflix «Уэнсдей»
  • Ноа Шнапп (19 лет) — актер сериала Netflix «Очень странные дела»
  • Майтреи Рамакришнан (21 год) — звезда сериала Netflix «Я никогда не»
  • Эндрю Фельдман (21 год) — актер фильма «Без обид»
  • Молли Гордон (28 лет) — звезда сериала «Медведь» и фильмов «Образование» и «Крошка Шива»
  • Хейли Лу Ричардсон (28 лет) — актриса сериала HBO «Белый лотос»
  • Рэйчел Сеннотт (28 лет) — актриса сериала HBO «Идол» и фильма «Крошка Шива»
  • Кейли Спени (25 лет) — исполнительница главной роли в фильме «Присцилла»
  • Джасмин Савой Браун (29 лет) —  исполнительница роли Майнди Микс-Мартин в фильмах «Крик» и «Крик VI»
  • Лекси Андервуд ( 20 лет) — звезда сериалов «И повсюду тлеют пожары» и «Жестокое лето»
  • Алия Шанелль Скотт (26 лет) — актриса сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Перезапуск»

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Теги:
Forbes, рейтинг, актеры, шоу-бизнес, Дженна Ортега

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