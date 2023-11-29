Forbes составил список самых успешных голливудских актеров до 30 лет

Кто попал в обновленный список Forbes 30 Under 30 в категории «Голливуд и развлечения»

Автор: Коваленко Наталья

Популярный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых успешных и влиятельных молодых людей мира «30 до 30» (Forbes 30 Under 30) в двадцати сферах деятельности.

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Какие актеры попали в список Forbes 30 Under 30 в 2023 году

Дженна Ортега (21 год) — исполнительница главной роли в сериале Netflix «Уэнсдей»

Ноа Шнапп (19 лет) — актер сериала Netflix «Очень странные дела»

Майтреи Рамакришнан (21 год) — звезда сериала Netflix «Я никогда не»

Эндрю Фельдман (21 год) — актер фильма «Без обид»

Молли Гордон (28 лет) — звезда сериала «Медведь» и фильмов «Образование» и «Крошка Шива»

Хейли Лу Ричардсон (28 лет) — актриса сериала HBO «Белый лотос»

Рэйчел Сеннотт (28 лет) — актриса сериала HBO «Идол» и фильма «Крошка Шива»

Кейли Спени (25 лет) — исполнительница главной роли в фильме «Присцилла»

Джасмин Савой Браун (29 лет) — исполнительница роли Майнди Микс-Мартин в фильмах «Крик» и «Крик VI»

Лекси Андервуд ( 20 лет) — звезда сериалов «И повсюду тлеют пожары» и «Жестокое лето»

Алия Шанелль Скотт (26 лет) — актриса сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Перезапуск»

В категорию «Голливуд и развлечения» попали звезды кино, телевидения и театра, продюсеры, режиссеры, агенты по поиску талантов и другие создатели развлекательного контента. В этому году в рейтинге можно увидеть имена одиннадцати актеров и актрис, большинство которых прославились благодяря сериалам HBO и Netflix.

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