Цибульская снялась в мини и поведала о влюбленнем в нее преподавателе

Олю Цибульскую когда-то шантажировал актер, игру которого она раскритиковала.

Оля Цибульская – 40-летняя певица и телеведущая – снялась в коротком шоколадном наряде. Образ состоял из мини, украшенного рюшами, и кремового накладного воротника с нежным узором.

instagram cybulskaya

instagram cybulskaya

instagram cybulskaya

instagram cybulskaya

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Кадры артистка дополнила историей из студенческих лет. Цибульская рассказала, что в свое время в нее влюбился преподаватель. После того, как она отказала ему, мужчина, по ее словам, пытался привлечь внимание манипуляциями.

Сначала он заявил, что якобы заболел онкологическим заболеванием из-за стресса после его отказа, и таким образом пытался заставить ее чувствовать себя виноватой.

Позже, как вспомнила певица, преподаватель забрался на высотку и позвонил ей оттуда, угрожая прыгнуть. Оля отметила, что даже тогда не поверила в искренность его намерений.

Недавно артистка увидела этого мужчину в одном из украинских фильмов. Она отметила, что его актерская игра не изменилась: и тогда она, мол, была плохая, и теперь таковой осталась.

instagram cybulskaya

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Что касается личной жизни Оли Цибульской, то она воспитывает 11-летнего сына Нестора, которого родила в браке с Сергеем Грисюком.