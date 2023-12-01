Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 1 декабря 2023 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Автор: Сайко Леся

Гороскоп на 1 декабря 2023 года для всех знаков зодиака

Сегодня 1 декабря 2023 года — первый день Зимы и не первый день неприятностей для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 1 декабря.

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Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 1 декабря и предсказала, что некоторых знаков Зодиака ждет тяжелый день.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на 1 декабря 2023 freepik.com

Гороскоп на день 1 декабря 2023 для всех знаков зодиака

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Когда дело доходит до вашей личной жизни, все в порядке. Если вы одиноки, вы прекрасно проводите время, флиртуя с людьми и знакомясь с людьми. Вы чувствуете себя хорошо. Однако знак Рыб может сегодня вас напрячь.

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Постарайтесь быть более продуктивным сегодня. Вознаградите себя короткой поездкой и займитесь самоанализом. Сегодня вам немного повезет, когда дело касается денег. Однако не стоит играть на крупную сумму денег.

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Сегодня не лучший день, когда дело касается финансов. Вам нужно оплатить некоторые счета, а также некоторые кредиты (или ипотеку). Держитесь подальше от продуктов с высоким содержанием холестерина, потому что ваше слабое место — желудок. Сегодня вы можете почувствовать себя плохо, если съедите слишком много фаст-фуда.

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Есть человек, который вам нравится уже довольно давно. Наберитесь уверенности, чтобы приблизиться к нему. У принятых знаков может возникнуть небольшая ссора со своим партнером.

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Поскольку Юпитер посылает вам хорошую энергию, вы чувствуете себя очень удачливым и чувствуете, что Вселенная защищает вас. В финансовом отношении у вас все хорошо, но вы могли бы добиться гораздо большего. Даже если вы думаете, что не сможете, знайте, что вы можете это сделать! Это просто требует смелости, организованности и самодисциплины.

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Вы здоровы, как никогда! Вы выглядите и чувствуете себя хорошо, хотя чувствуете, что в воздухе витает некоторое напряжение. Найдите способ избавиться от стресса.

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Вам не следует беспокоиться о ситуациях, которые вы не можете контролировать. С Плутоном, планетой, которая управляет тем, где вы чувствуете себя бессильным, излучая энергию, вы легко почувствуете себя подавленным.

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Скорпионы, которые совсем недавно разорвали отношения, сегодня будут чувствовать себя хорошо и отдохнувшими. Одинокая жизнь пойдет вам на пользу. Поскольку Юпитер посылает хорошие вибрации, вам сегодня повезет. Вашими счастливыми числами будут 8, 42, 69 и 64.

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Было бы очень хорошо для вас и вашей карьеры, если бы вы больше общались на работе. Таким образом, вы фактически налаживаете контакты и создаете новые контакты. Вашими счастливыми цветами сегодня будут бирюзовый и фиолетовый. Испытайте удачу в азартной игре.

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Сегодня вы будете чувствовать себя хорошо. Дополнительная энергия, которая у вас появится сегодня, вам пригодится. Сегодня вы сможете удвоить свой режим тренировок.

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Сегодня у вас настроение пообщаться! Позвоните или напишите кому-нибудь, кого вы давно не видели, и узнайте, не хотят ли они выпить с вами. Если вы одиноки, к вам может подойти очень умный и забавный Телец, и вы этого совсем не ожидаете. Знаки Рака сегодня могут быть очень ревнивыми любовниками.

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На работе вы стабильно прогрессируете. Возможно, это немного медленно, но прогресс есть прогресс. В финансовом отношении у вас все в порядке. Однако жить от зарплаты до зарплаты – это не способ жить.