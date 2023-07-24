Ким Кардашьян сожалеет о «быстром» романе с Питом Дэвидсоном

Во время недавнего эпизода «Семейства Кардашьян» Ким размышляла о своем разрыве с Канье Уэстом

Автор: Коваленко Наталья

Светская львица и предпринимательница Ким Кардашьян высказалась о своих отношениях с комиком и актером Питом Дэвидсоном, с которым закрутила роман через несколько месяцев после подачи заявления на развод с рэпером Канье Уэстом.

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Звезда «Семейства Кардашьян» в недавнем эпизоде шоу заявила, что слишком рано начала ходит на свидания после разрыва с мужем и это нанесло вред ее процессу исцеления после неудачного брака. Ким отметила, что убежала от проблем в отношения с Дэвидсоном вместо того, чтобы дать себе время справится со своими чувствами после расставания с Уэстом.

«Я определенно так быстро завязала новые отношения. Это отвлекло мой разум от вещей, и это не способ убежать от чего-то. Лучше иметь дело с этим и исцеляться. Это хорошо — иметь дело, лечиться, чувствовать», — сказала Ким своим сестрам Кайли и Кендалл Дженнер.

Напомним, что основательница бренда SKIMS подала на развод с Канье в феврале 2021 года после почти семи лет брака. С Питом она рассталась в августе 2022-го после девяти месяцев романа.

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