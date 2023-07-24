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60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей

У актера и его музыкальной группы был запланирован концерт в Будапеште

Автор: Коваленко Наталья
60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей
60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей
Getty Images

Группа Hollywood Vampires продолжили свой тур после того, как отменила концерт в Будапеште из-за «непредвиденных обстоятельств» и не выступили в Словакии из-за «неподходящих условий».

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Венгерское издание Blikk рассекретило, почему солист музыкального коллектива, голливудский актер Джонни Депп, был не в состоянии выйти к фанатам. Источники таблоида отметили, что сцена была установлена и съемочная группы была готова к концерту. Участники группы сделали запланированную на обед настройку звука без Джонни. Это никак не удивило организаторов мероприятия, поскольку Джонни редко появлялся на саундчеке.

Но позже выяснилось, что у 60-летнего Деппа возникли проблемы со здоровьем. Его нашли без сознания в номере одного из отелей Будапешта.

«Все было подготовлено, сцена установлена, фоновая съемочная группа тоже была готова к вечеринке. Нам и в голову не приходило, что могут быть проблемы, тем более, что участники группы также сделали настройку звука, запланированную на полдень. Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что наверняка вызывали врача, чтобы посмотреть, не было ли чего-то более плохого, чем просто рок-звезда слишком далеко зашел», — поделился информатор издания.

Ранее мы писали, что Селена Гомес отпраздновала 31-летие в компании Агилеры и Хилтон.

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Теги:
Джонни Депп, шоу-бизнес

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