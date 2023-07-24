Селена Гомес отпраздновала 31-летие в компании Агилеры и Хилтон: фото со звездной вечеринки

Звезда сериала «Убийства в одном здании» появилась на празднике в красном мини-платье

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица и актриса Селена Гомес устроила грандиоздную вечеринку по случаю своего дня рождения. 22 июля звезда сериала «Убийства в одном здании» и исполнительница хита Love You Like a Love Song отметила 31-летие с друзьями.

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На своей странице в Инстаграм именинница запостила подборку фотографий с празднования в компании светской львицы Пэрис Хилтон и певицы Кристины Агилеры. Кроме них, на вечеринке были замечены певица Сабрина Клаудио, продюсер Бенни Бланко, рэпер Tyga, певица Карол Джи и певица Пиа Миа.

На первом снимке Селена продемонстрировала свой яркий наряд для дня рождения — шикарное красное мини-платье без бретелек с цветочной аппликацией и черные босоножки с ремешками. На других снимках Гомес танцует и позирует с гостями вечеринки. Также она показала, как ей преподносят огромный праздничный торт с белым кремом, красными розами и бенгальскими огнями.

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

Селена Гомес отпраздновала 31-летие Фото: instagram.com/selenagomez

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