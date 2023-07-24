22 июля Дима Коляденко отпраздновал 52-летие

Автор: Коваленко Наталья

«Ты всегда был интересен для меня»: Билык призналась в любви Коляденко в его день рождения

Народная артистка Украины Ирина Билык подогрела слухи о возобновлении любовных отношений с бывшим гражданским мужем — хореографом и певцом Димой Коляденко. 53-летняя исполнительница, которая в 2021 году развелась с азербайджанским режиссером и фотографом Асланом Ахмадовым, публично поздравила Коляденко с днем рождения.

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22 июля Билык обнародовала совместное фото с 52-летним именинником, где они вместе позировали во время отдыха на фоне реки. В описании к кадру Ирина написала, что Дима всегда был ей интересен, и назвала его своим любимым.

«Сколько лет я тебя знаю, Дима, ты всегда был интересен для меня во всем! Прежде всего, я схожу с ума от твоей увлеченности этим иногда странным миром! Ты любишь людей и я люблю тебя за это! Ты чудо-мастер и актер! С днем рождения, мой любимый», — обратилась к Коляденко певица.

Напомним, что Ирина и Дима начали встречаться в 2003, но их роман продлился только три года.

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