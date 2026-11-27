Сэйди Сэндлер появится в фильме ужасов «Малибу»

Автор: Коваленко Наталья

Дочь известного комедийного актера Адама Сэндлера Сэйди впервые снимется в фильме ужасов, пишет The Hollywood Reporter. Девушка исполнит главную роль в предстоящей ленте «Малибу» для стримингового сервиса Netflix, производством которой займется в том числе продюсерская компания ее отца Happy Madison совместно с Vertigo Entertainment и Room 101.

Читай также: Волканов показал романтические фото с любимой в Праге

По сюжету Сэйди сыграет начинающую актрису, которая в последний момент соглашается подзаработать и присмотреть за собакой в роскошном особняке кинозвезды-отшельника в Малибу. Однако очень скоро девушка понимает, что этот дом скрывает совсем не то, чего она ожидала.

Режиссером хоррора выступит Тод «Кип» Уильямс, известный по лентам «Паранормальное явление 2» и экранизации романа Стивена Кинга «Мобильник». Сценарий он написал в соавторстве с Томом Пабстом. Съемки фильма стартуют в начале 2027 года.

Ранее Сэйди Сэндлер уже появлялась в мистической комедии «Хэллоуин Хьюби», сериале «Никто этого не хочет», лентах «Счастливчик Гилмор 2» и «Соседи по комнате», а также озвучивала персонажей во франшизе «Монстры на каникулах».