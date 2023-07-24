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Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать из своего особняка в Монтесито — СМИ

Где герцоги Сассекские присматривают себе новый дом

Автор: Коваленко Наталья
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать из своего особняка в Монтесито — СМИ
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать из своего особняка в Монтесито — СМИ
Getty Images

Младший сын короля Чарльза III принц Гарри и его жена Меган Маркл в настоящее время живут в огромном особняке в Монтесито, штат Калифорния, но уже давно раздумывают над переездом в другой город. 

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Как пишет Daily Star со ссылкой на собстенные источники, скандальные герцоги Сассекские присматривают себе новый дом в отдаленных районах округа Лос-Анджелес, в частности в Малибу.

По словам инсайдера, новое место жительства поможем Маркл завести знакомства с влиятельными продюсерами и знаменитостями, которые помогут ей в продвижении карьеры на телевидении. Пока неизвестно, продаст ли пара свое поместье в Монтесито после покупки нового дома.

«Они тайно посещали этот район пару раз и ходили туда-сюда, разглядывая, что там. И Меган знала некоторые части региона, будучи ребенком. Быть рядом с Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесом, где заключаются сделки, — это разумно, и, конечно же, здесь есть настоящая сцена Малибу, где крупные звезды, продюсеры и руководители студий тусуются, общаются и заключают сделки во время ужинов и пляжных вечеринок», — поделился информатор таблоида.

Ранее мы писали, что Селена Гомес отпраздновала 31-летие в компании Агилеры и Хилтон.

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Теги:
Меган Маркл, принц Гарри, шоу-бизнес, дома знаменитостей, королевская семья

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