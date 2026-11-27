Что известно об избраннице певца

Автор: Коваленко Наталья

Волканов показал романтические фото с любимой в Праге instagram.com/dimavolkanov

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов (VOLKANOV) впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни. В своем инстаграме исполнитель хитов «Доню», «Зоряне небо» и «Тебе знайшов» рассказал о путешествии со своей возлюбленной.

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Волканов запостил серию романтических фото с прогулки в Чехии, где позировал вместе с избранницей Натальей. Влюбленные нежно обнимались на фоне архитектуры Праги. В подписи певец лишь указал город съемки.

Известно, что девушка Волканова родилась в 2002 году и работает в бьюти-индустрии. Наталья публиковала совместные фото с артистом еще в апреле 2023 года, так что они встречаются больше трех лет.

Напомним, что Волканов получил известность как финалист вокального шоу «Х-Фактор» и бывший участник балета Верки Сердючки.

Волканов со своей девушкой в Праге instagram.com/dimavolkanov

Волканов со своей девушкой в Праге instagram.com/dimavolkanov

Волканов со своей девушкой в Праге instagram.com/dimavolkanov