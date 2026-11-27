Лидер группы «Океан Эльзы» представил собственную версию композиции «Перекладу кладку»

Автор: Коваленко Наталья

Фронтмен популярной украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук объявил о старте нового сольного проекта под названием KOLO.

Об очередном творческом эксперименте артист рассказал на своей странице в фейсбуке. По словам музыканта, название проекта символизирует круг всего, что сейчас интересует его в музыке — от электроники и классики до джаза и народных мотивов.

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KOLO станет четвертой сольной работой Вакарчука после альбомов «Вночі», «Брюссель» и «Оранжерея».

Вакарчук уже представил первую композицию проекта — переосмысленную народную песню «Перекладу кладку» вместе с мистическим клипом. Певец заверил, что, несмотря на дебют с народной композицией, основу проекта составят именно авторские песни, которые слушатели услышат уже после Нового года.

«KOLO — мой новый сольный музыкальный проект. Почему именно KOLO? Потому что это круг всего, что меня сейчас интересует в музыке. А интересует меня многое: от электронной музыки до классики, от народной до джаза. Для меня это в определенной степени продолжение истории "Вночі", "Брюсселя" и "Оранжереи", но с более необычным музыкальным наполнением. Творчество — это всегда эксперимент. Нельзя быть заложником той формы, которая когда-то принесла тебе успех, иначе творчество превращается в ремесло. Мне же интересно творчество в чистом виде, когда ты просто делаешь то, что тебе нравится. В KOLO будет много экспериментов с электронной музыкой и элементами народной. Но большинство песен будут авторскими. Это не будет альбом народных песен, так что "Перекладу кладку" — скорее исключение. А с новой музыкой KOLO познакомлю вас уже после Нового года», — пояснил Вакарчук.

Композицию «Перекладу кладку» певец впервые услышал на репетиции спектакля «Маруся Чурай» Ивано-Франковского драмтеатра, для которого писал музыку. К записи трека присоединились актриса Мария Стопник и другие артисты театра, а также бас-гитарист Денис Дудко, барабанщик Константин Маркочань и бывший участник «Океана Ельзи» Петр Чернявский.