Модель запостила праздничный снимок по случаю Дня благодарения

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась в инстаграме кадром с семейного празднования Дня благодарения. На одном из снимков 53-летняя звезда собрала всех детей.

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На фото видно, как 21-летний сын Генри делает селфи со знаменитой мамой, сестрами, 22-летней Лени и 17-летней Лу, а также с 20-летним братом Йоханом.

Семья сидела за праздничным столом с розовыми розами, запеканками, тортом, традиционной индейкой и клюквенным соусом.

«Счастливого Дня благодарения от моей семьи вашей», — написала Хайди Клум.

Подписчики заметили, что на семейных кадрах отсутствует муж модели, 37-летний музыкант Том Каулитц. Как выяснилось, у него были рабочие дела в Берлине. 26 ноября там состоялся старт продаж их с братом-близнецом Биллом текилы в универмаге KaDeWe.