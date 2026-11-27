Хайди Клум показала редкое фото со всеми четырьмя детьми
Модель запостила праздничный снимок по случаю Дня благодарения
Хайди Клум показала редкое фото со всеми четырьмя детьми
Getty Images
Всемирно известная немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась в инстаграме кадром с семейного празднования Дня благодарения. На одном из снимков 53-летняя звезда собрала всех детей.
Читай также: Марина Голд из «Холостяка-12» объявила о второй беременности через год после родовНа фото видно, как 21-летний сын Генри делает селфи со знаменитой мамой, сестрами, 22-летней Лени и 17-летней Лу, а также с 20-летним братом Йоханом.
Семья сидела за праздничным столом с розовыми розами, запеканками, тортом, традиционной индейкой и клюквенным соусом.
«Счастливого Дня благодарения от моей семьи вашей», — написала Хайди Клум.
Подписчики заметили, что на семейных кадрах отсутствует муж модели, 37-летний музыкант Том Каулитц. Как выяснилось, у него были рабочие дела в Берлине. 26 ноября там состоялся старт продаж их с братом-близнецом Биллом текилы в универмаге KaDeWe.
Хайди Клум с детьми instagram.com/heidiklum