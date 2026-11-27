Певица заявила, что потеряла европейский тур из-за ошибок команды

Автор: Коваленко Наталья

Певица Джамала, которая в 2016 году принесла Украине вторую победу на Евровидении с песней «1944», в инстаграм-сторис поделилась воспоминаниями о сложном периоде после триумфа на песенном конкурсе.

Читай также: Хайди Клум показала редкое фото со всеми четырьмя детьми

Певица призналась, что на пути к победе столкнулась с большой волной критики, а уже после конкурса потеряла крупные карьерные возможности и европейский тур из-за непрофессионализма своей тогдашней команды.

Отвечая на вопросы подписчиков на фоне старта Нацотбора на Евровидение-2027, артистка вспомнила, что жесткий хейт сопровождал ее с самого начала национального отбора вплоть до финала в Стокгольме. Будущим участникам конкурса Джамала посоветовала полностью отказаться от чтения комментариев в соцсетях и доверить ведение страниц надежным людям.

«Это был ад! И песня не та, и я не та, и имя у меня не то, и одежда не та», — вспомнила артистка.

Джамала о сложностях после победы на Евровидении-2016 instagram.com/jamalajaaa

В то же время, по словам певицы, самым большим ударом после победы стало поведение ее тогдашних менеджеров, которые не справились с масштабом внезапной популярности звезды. Из-за их высокомерия и завышенных цен сорвался запланированный тур по Европе, а восстанавливать репутацию и рабочие процессы Джамале пришлось еще два года.

«К сожалению, моя команда тогда немного "слетела" — они, наверное, не очень были готовы. Это я уже потом, собирая фидбеки, поняла: они были грубы, высокомерны, давали какие-то нереальные цены, отменяли то, что мне хотелось. То есть два года пришлось все собирать заново. Я не поехала в тур по Европе, как должна была, из-за менеджмента, так что вот такой прое*б. Но что уж. Есть как есть. Главное, что это меня не скурвило. Я есть, кто я есть, и за это благодарю родителей и воспитание», — подчеркнула Джамала.