Украинская певица начала худеть из-за болезней, но не планирует останавливаться.

Камалия хочет дойти до той формы, которая позволит ей надевать любимые платья

Камалия рассказала об изменениях своей фигуры и впервые озвучила актуальную массу после похудения.

По словам артистки, раньше ее килограммы существенно колебались из-за проблем со здоровьем. В частности – перенесенным онкологическим заболеванием и недугом кишечника, которые повлекли за собой резкий набор массы.

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Проблемы с пищеварением заставили Камалию соблюдать строгие ограничения в питании. Благодаря этому певица постепенно стала стройнее и лишилась 10 кг. В то же время останавливаться на достигнутом она не собирается.

В телеэфире артистка объяснила, что после операции, лучевой и химиотерапии набрала массу. В июне этого года, когда она находилась в реанимации, врачи подтвердили еще один серьезный диагноз, связанный с кишечником, и определили ряд ограничений в питании.

49-летняя Камалия также заверила, что не использовала специальные препараты для похудения. По ее словам, она принимала только лекарства, необходимые для кишечника.

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В настоящее время певица весит 59 кг, однако она желает достичь показателя около 53 кг. Артистка сказала, что стремится снова надеть платья, в которых выступала на конкурсе "Миссис Мира".