АфишаАфиша
Русский Українська

Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+

Мероприятие пройдет 1 июля

Автор: Коваленко Наталья
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова в общей публикации с UKRAINEPRIDE в Инстаграм объявила о том, что примет участие в одном из самых известных мероприятий в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией.

Читай также: Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки

Знаменитость возглавит украинскую колонну во время 51-го прайда ЛГБТК+ в Лондоне, чтобы еще раз напомнить миру о войне в нашей стране. Акция в центре столицы Великобритании состоится 1 июля при поддержке украинского квир-патриотического движения UKRAINEPRIDE и британско-украинской волонтерской организации Support Ukraine London. 

«Борьба за свободу и ценность каждого украинца — это то, за что наша страна ежедневно борется за право в поединке с рашистским злом. Война не выбирает, какого ты пола, сексуальной ориентации или какой у тебя цвет глаз. На передовой победу одерживают также военные ЛГБТК+, права которых до сих пор не урегулированы законодательно в вопросах узаконивания отношений, заботы о партнере, их общем имуществе, детях… Защитить законно незащищенных от атак и травли, от преступлений на почве ненависти это тот путь цивилизованной страны, который мы еще должны пройти. Украина уже ощутимо отличается от государства-агрессора, где идеология страны является человеконенавистнической к своим же согражданам, где права человека фикция. Украина это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выигрываем эту войну. Поэтому, сегодня мы должны особенно четко подчеркивать, что нас, украинцев, объединяет, а не разделяет. А объединяют нас стремление к свободе, безопасности и равноправию всех наших граждан. Мы здесь, чтобы оградить мир свободы и любви от тьмы диктатуры, брутальной силы и лжи!», — высказалась о своем участии в прайде Полякова.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

Читайте нас в Google.News
Теги:
ЛГБТ, Оля Полякова, шоу-бизнес, Прайд

Статьи по теме

Звезда «АйКарли» Нейтан Кресс в третий раз стал отцом
Звезда «АйКарли» Нейтан Кресс в третий раз стал отцом
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом
Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом
До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба
До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK