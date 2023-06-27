Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+

Мероприятие пройдет 1 июля

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова в общей публикации с UKRAINEPRIDE в Инстаграм объявила о том, что примет участие в одном из самых известных мероприятий в поддержку людей с нетрадиционной ориентацией.

Читай также: Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки

Знаменитость возглавит украинскую колонну во время 51-го прайда ЛГБТК+ в Лондоне, чтобы еще раз напомнить миру о войне в нашей стране. Акция в центре столицы Великобритании состоится 1 июля при поддержке украинского квир-патриотического движения UKRAINEPRIDE и британско-украинской волонтерской организации Support Ukraine London.

«Борьба за свободу и ценность каждого украинца — это то, за что наша страна ежедневно борется за право в поединке с рашистским злом. Война не выбирает, какого ты пола, сексуальной ориентации или какой у тебя цвет глаз. На передовой победу одерживают также военные ЛГБТК+, права которых до сих пор не урегулированы законодательно в вопросах узаконивания отношений, заботы о партнере, их общем имуществе, детях… Защитить законно незащищенных от атак и травли, от преступлений на почве ненависти — это тот путь цивилизованной страны, который мы еще должны пройти. Украина уже ощутимо отличается от государства-агрессора, где идеология страны является человеконенавистнической к своим же согражданам, где права человека — фикция. Украина — это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выигрываем эту войну. Поэтому, сегодня мы должны особенно четко подчеркивать, что нас, украинцев, объединяет, а не разделяет. А объединяют нас стремление к свободе, безопасности и равноправию всех наших граждан. Мы здесь, чтобы оградить мир свободы и любви от тьмы диктатуры, брутальной силы и лжи!», — высказалась о своем участии в прайде Полякова.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.