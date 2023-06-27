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Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки

31-летняя актриса обручилась со своим бойфрендом Джеком Энтони

Автор: Коваленко Наталья
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Getty Images

Американская актриса и певица Эмили Осмент, известная украинским телезрителям по ролям Лилли Траскотт в "Ханне Монтане" и Мэнди Макаллистер в "Детстве Шелдона",  объявила о помолвке со своим давним возлюбленным Джеком Энтони.

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31-летняя звезда поделилась радостной новостью со своими поклонниками в новом посте в Instagram, где она продемонстрировала кольцо с двумя камнями — квадратный бриллиантом и круглым изумрудом. Судя по указанной геолокации Джек позвал Эмили замуж во время их прогулки в Йосемитском национальном парке.

"Этот волшебный, красивый, калейдоскоп человека попросил меня выйти за него замуж в эти выходные. Я не знала, что жизнь может быть такой сладкой или что я когда-нибудь смогу быть такой безумно счастливой. Я так горжусь жизнью, которую мы построили вместе, и людьми, которыми мы стали за последние несколько лет. Эта любовь такая большая и такая уникальная наша, и я знаю, что она может сделать все, что угодно. Для меня большая честь стоять рядом с тобой каждый день. Я люблю тебя, Джек", — написала под фото Осмент.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

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Теги:
Теория большого взрыва, шоу-бизнес, Детство Шелдона, помолвка

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