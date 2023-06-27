Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом

Звездный отец показал первое фото с новорожденным ребенком

Автор: Коваленко Наталья

Украинский писатель и волонтер Андрей Любка сообщил фанам о пополнении в семье. На своей странице в Facebook 35-летний литератор рассказал, что его жена-переводчица Юлия Пелепчук родила ему вторую дочь. Новорожденной девочке звездные родители дали имя Ярина.

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Андрей обнародовал семейное фото, сделанное во время выписки жены из роддома. На свежем кадре присутствовала старшая дочь Любки и Пелепчук — 3-летняя Ульяна.

"В этот мир пришла еще одна маленькая украинка – наша дочь Ярина. Она пришла в страшное время, но мы верим, что ее будущее будет светлым и исполненным счастья. Это была сложная беременность, и Яринка еще до рождения показала свою силу и характер. Это настоящая принцесса-воин, поэтому она и дальше сможет за себя постоять. Родиться во время войны — это словно петь гимн жизни. Мы искренне верим, что ее год рождения будет и годом украинской победы", — написал Андрей Любка под снимком.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.