До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба

Актриса уже совсем скоро впервые станет мамой

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса и певица Линдси Лохан рассказала о своей первой беременности в марте. За эти три месяца 36-летняя знаменитость так и не рассекретила, какого пола будет ее первый ребенок от брака с арабским финансистом Бадером Шамасом, но за нее это сделали таблоиды.

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Так, издание TMZ со ссылкой на бликое окружение пары, сообщило, что Линдси подарит своему мужу сына. Мальчик родится уже этим летом, поскольку знаменитость «очень близка к родам».

По данным СМИ, мама актрисы Дина Лохан будет рядом с ней в Дубае во время родов. Некоторые из братьев и сестер Линдси также прилетят встретиться со своим новорожденным племянником. Напомним, что Линдси уже длительное время живет в ОАЭ.

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