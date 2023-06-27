АфишаАфиша
Русский Українська

До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба

Актриса уже совсем скоро впервые станет мамой

Автор: Коваленко Наталья
До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба
До официального объявления: СМИ рассекретили пол первенца Линдси Лохан и ее мужа-араба ©instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса и певица Линдси Лохан рассказала о своей первой беременности в марте. За эти три месяца 36-летняя знаменитость так и не рассекретила, какого пола будет ее первый ребенок от брака с арабским финансистом Бадером Шамасом, но за нее это сделали таблоиды.

Читай также: Alyosha ответила хейтерам, которые критикуют ее за публикацию "радостных" фото из США

Так, издание TMZ со ссылкой на бликое окружение пары, сообщило, что Линдси подарит своему мужу сына. Мальчик родится уже этим летом, поскольку знаменитость «очень близка к родам».

По данным СМИ, мама актрисы Дина Лохан будет рядом с ней в Дубае во время родов. Некоторые из братьев и сестер Линдси также прилетят встретиться со своим новорожденным племянником. Напомним, что Линдси уже длительное время живет в ОАЭ.

Ранее мы писали, что экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха уехала в РФ во время войны.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Линдси Лохан, шоу-бизнес, беременность звезд, дети звезд

Статьи по теме

Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Звезда сериала "Детство Шелдона" Эмили Осмент выходит замуж: фото с помолвки
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
Оля Полякова примет участие в лондонском прайде ЛГБТК+
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
"Неудачно пошутила": Лобода извинилась перед девочкой с плакатом "Харьков без Лободы"
Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом
Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом

Личность дня

Королева костюмов: Ева Лонгория в элегантном образе посетила показ Jacquemus

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK